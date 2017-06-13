Франция — Англия: онлайн-трансляция 13.06.2017, где смотреть товарищеский матч, прогноз (видео)

13 июня 2017 состоится товарищеский матч между сборными командами Франции и Англии. Подробности предстоящей встречи, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

13 июня 2017 года во французском Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку Конфедераций 2017 между сборными Франции и Англии. Начало матча в 22:00 мск.

Франция — Англия 13 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию товарищеского матча Франция - Англия 13 июня 2017 можно посмотреть в эфире "Матч ТВ". Также на сайте канала будет доступна трансляция онлайн. Начало в 21:50 мск.

Франция — Англия 13 июня 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

Франция — Англия 13 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч ужшкммт между сборными Франции и Англии. Он ставит на победу Франции, а также считает, что игра получится богатой на голы.

"Принципиальное противостояние. Англия в матче-триллере против Шотландии сравняла счет на 90+3 минуте (встреча закончилась со счетом 2:2). Команда не сломалась после двух мячей шотландцев на 87-й и 90-й минутах и вырвала ничью. В эмоциональном плане это поможет сборной Англии. Франция проиграла свой матч Швеции на выезде (1:2) и будет гореть желанием доказать, что это поражение был случайностью. Французы все-таки располагают более мощным подбором игроков. Плюс к этому играют дома. Поэтому в этой встрече я отдаю предпочтение сборной Франции. А так как матч носит товарищеский статус, и нет жесткого давления за результат, я думаю, что команды порадуют достаточным количеством голов", - заявил порталу "РБ" Лобачев.

По мнению букмекерских контор, в этой игре букмекеры ставят на победу хозяев поля, оценивая их шансы добиться положительного результата чуть выше 50%.

Коэфициенты: победа Франции — 1.93, ничья — 3.33, победа Англии — 4.08.

Франция — Англия 13 июня 2017: перед матчем

Франция

Франция готовится к этому поединку после гостевого поражения от Швеции в отборочном цикле Чемпионата Мира 2018 года со счетом 1:2. После этого поражения Франция делит первое место со Швецией в группе А, уступая скандинавам по дополнительным показателям, и всего на три очка опережает Голландию. Стоит добавить, что это поражение стало для команды вторым за три последних матча, в то время как выиграли они только два из пяти предыдущих поединков.

При этом результаты товарищеских встреч показали счет 6 из 8 последних матчей в пользу "трехцветных". Еще один раз французы проиграли и один матч свели вничью.

Англия

Англия также проводила матч отборочного цикла Чемпионата Мира в прошедшую субботу с командой Шотландии. Игра завершилась в ничью со счетом 2:2, причем уйти от поражения англичанам удалось лишь под занавес матча.

Из восьми последних матчей Англия проиграла всего один и одержала четыре победы.

В товарищеских матчах англичане проиграли только два раза из восьми последних, одержав пять побед и один раз сыграв вничью.