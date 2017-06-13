Диана Шурыгина отпраздновала 18-летие (ФОТО)

Звезда "Пусть говорят" отметила совершеннолетие в Москве.

Получившая скандальную известность звезда ток-шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина отпраздновала 12 июня свое совершеннолетие. Как написала сама девушка в "Инстаграм", она с нетерпением ждала этой даты и поблагодарила своих родителей.

"Неужели я дождалась. Мам, пап спасибо", - написала Диана (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)

Диана Шурыгина ФОТО: "Инстаграм"

В комментариях к публикации Диану поздравил ведущий "Первого канала" Андрей Малахов: "Мне уже 18, в паспорт страшно смотреть... он сказал я красивее всех на планете... С др!!!!".

Отметим, что свой день рождения ужшкммт девушка отпраздновала в Москве. По ее словам, она не может вернуться в Ульяновск из-за продолжающейся травли.

Как писал TopNews, Диана Шурыгина прославилась после выхода в эфир шоу Андрея Малахова "Пусть говорят", в котором девушка обвинила в изнасиловании 21-летнего молодого человека Сергея Семенова, отбывающего сейчас срок в колонии. На момент совершения преступления девушке было 16 лет.