 
TOP 10

1 Москвичка уверяет, что встретила живого Дениса Вороненкова в Израиле

2 Путин рассказал Стоуну о внуках, дочерях и спорах с зятьями (ВИДЕО)

3 Путин показал школьникам свой кабинет в Кремле (ВИДЕО)

4 В доме «кратовского стрелка» нашли целый арсенал оружия и вторую предсмертную записку

5 В небе над Китаем сняли на ВИДЕО мистический "летающий город"

6 Путин рассказал об алкоголизме Ельцина и о том, как стал его преемником

7 В Турции установили предполагаемых заказчиков убийства посла Карлова

8 Немецкий физик нашел способ расшифровки посланий инопланетян

9 На Украине за $3,8 выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД

10 СМИ: в центре Москвы у банка произошла стрельба

Новости наших партнеров

Украинцы массово скупают тайные туры на концерты российских звезд

Опубликовано 13.06.17 17:26 Украинцы массово скупают тайные туры на концерты российских звезд

Турфирмы Украины стали организовывать заграничные поездки на концерты российских артистов.

Туристические компании Украины начали организовывать поездки на концерты запрещённых в стране российских артистов. Например, одесситов везут в Кишинев на группу «Ленинград», а киевлян — в Минск на Киркорова. Стоимость трансфера начинается от 450 грн, а наибольшим спросом пользуются диджейские фестивали и рок-концерты, пишет украинское издание «Вести».

Менеджер одной из компаний Артём Бочаров рассказал, что турагентства подходят к выбору концертов российских исполнителей осторожно, потому что агенты ужшкммт опасаются обвинений в пособничестве организации концертов санкционированным артистам.

«Мы пока очень осторожно подходим к выбору концертов российских исполнителей. Готовы организовать поездку и проживание для группы, но покупать билеты на сам концерт не будем. Поклонникам российских звезд придется их покупать самим через посредников. Потому что опасаемся, чтобы нам потом не предъявили обвинения в пособничестве организации концертов санкционированным артистам», — сказал он.

Ранее музыканты групп «Ногу свело!», «Калинов мост», «АукцЫон», «Кукрыниксы», «Чёрный кофе» и «Декабрь» были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

"Аудитория Ваенги, Лепса, Михайлова самая активная и платежеспособная. Их слушателям подорваться на концерт в Минск, Кишинев или Москву — вообще не вопрос. А раз будет спрос, будет и предложение. Самые ходовые — сборные программы, такие как «Славянский базар», когда приехав на пять дней в Минск, можно увидеть и послушать всех", - резюмировало издание.
Другие материалы по этой теме

На Украине за $3,8 выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД

"Прощай, немытая Россия": Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга