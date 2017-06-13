Украинцы массово скупают тайные туры на концерты российских звезд

Турфирмы Украины стали организовывать заграничные поездки на концерты российских артистов.

Туристические компании Украины начали организовывать поездки на концерты запрещённых в стране российских артистов. Например, одесситов везут в Кишинев на группу «Ленинград», а киевлян — в Минск на Киркорова. Стоимость трансфера начинается от 450 грн, а наибольшим спросом пользуются диджейские фестивали и рок-концерты, пишет украинское издание «Вести».

Менеджер одной из компаний Артём Бочаров рассказал, что турагентства подходят к выбору концертов российских исполнителей осторожно, потому что агенты ужшкммт опасаются обвинений в пособничестве организации концертов санкционированным артистам.

«Мы пока очень осторожно подходим к выбору концертов российских исполнителей. Готовы организовать поездку и проживание для группы, но покупать билеты на сам концерт не будем. Поклонникам российских звезд придется их покупать самим через посредников. Потому что опасаемся, чтобы нам потом не предъявили обвинения в пособничестве организации концертов санкционированным артистам», — сказал он.

Ранее музыканты групп «Ногу свело!», «Калинов мост», «АукцЫон», «Кукрыниксы», «Чёрный кофе» и «Декабрь» были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

"Аудитория Ваенги, Лепса, Михайлова самая активная и платежеспособная. Их слушателям подорваться на концерт в Минск, Кишинев или Москву — вообще не вопрос. А раз будет спрос, будет и предложение. Самые ходовые — сборные программы, такие как «Славянский базар», когда приехав на пять дней в Минск, можно увидеть и послушать всех", - резюмировало издание.