 
TOP 10

1 Москвичка уверяет, что встретила живого Дениса Вороненкова в Израиле

2 Путин рассказал Стоуну о внуках, дочерях и спорах с зятьями (ВИДЕО)

3 Путин показал школьникам свой кабинет в Кремле (ВИДЕО)

4 В доме «кратовского стрелка» нашли целый арсенал оружия и вторую предсмертную записку

5 В небе над Китаем сняли на ВИДЕО мистический "летающий город"

6 Путин рассказал об алкоголизме Ельцина и о том, как стал его преемником

7 В Турции установили предполагаемых заказчиков убийства посла Карлова

8 Немецкий физик нашел способ расшифровки посланий инопланетян

9 На Украине за $3,8 выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД

10 СМИ: в центре Москвы у банка произошла стрельба

Новости наших партнеров

В Apple назвали, сколько будет стоить iPhone 8 в России

Опубликовано 13.06.17 17:09 В Apple назвали, сколько будет стоить iPhone 8 в России

Если верить последним данным, то смартфон iPhone 8 станет самым революционным за всю историю мобильных устройство от Apple.

СМИ узнали цену на только что запущенный в производство новый iPhone 8. В США он будет стоить как минимум тысячу долларов, пишет "Ридус" со ссылкой на издание IT PRO.

Учитывая российские реалии рынка смартфонов и курс доллара можно предположить, что в первые дни продаж рублевая цена на iPhone 8 будет достигать ста тысяч рублей, а затем опустится до 80 и ниже, пишет издание.

Согласно ожиданиям ужшкммт экспертов, новый смартфон станет революционным во многих отношениях.
Как сообщалось ранее, смартфон будет работать на четырехъядерном процессоре A11, оснащен двумя гигабайтами оперативной памяти (тремя для для модели Plus), AMOLED дисплеем без рамок, 12-мегапиксельной камерой, и опцией беспроводной зарядки. Также в гаджете появится сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Операционная система — IOS 11.
Другие материалы по этой теме

Инсайдер обнародовал чертежи iPhone 8 (ФОТО)

Усманов объявил раздачу iPhone за лучшие мемы и стикеры с ним (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга