В Apple назвали, сколько будет стоить iPhone 8 в России

Если верить последним данным, то смартфон iPhone 8 станет самым революционным за всю историю мобильных устройство от Apple.

СМИ узнали цену на только что запущенный в производство новый iPhone 8. В США он будет стоить как минимум тысячу долларов, пишет "Ридус" со ссылкой на издание IT PRO.

Учитывая российские реалии рынка смартфонов и курс доллара можно предположить, что в первые дни продаж рублевая цена на iPhone 8 будет достигать ста тысяч рублей, а затем опустится до 80 и ниже, пишет издание.

Согласно ожиданиям ужшкммт экспертов, новый смартфон станет революционным во многих отношениях.

Как сообщалось ранее, смартфон будет работать на четырехъядерном процессоре A11, оснащен двумя гигабайтами оперативной памяти (тремя для для модели Plus), AMOLED дисплеем без рамок, 12-мегапиксельной камерой, и опцией беспроводной зарядки. Также в гаджете появится сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. Операционная система — IOS 11.