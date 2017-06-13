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"Мегафон" не работает 13 июня 2017: абоненты снова пожаловались на проблемы со связью

Опубликовано 13.06.17 16:26 "Мегафон" не работает 13 июня 2017: абоненты снова пожаловались на проблемы со связью

13 июня вслед за "Мегафоном", о проблемах в работе Сети сообщила Yota.

Абоненты сотового оператора "Мегафон" пожаловались на отсутствие связи в Москве и ряде других регионов России. О проблемах со связью пишут пользователи социальных сетей. Также наличие сложностей подтвердили в службе поддержки оператора.

"В настоящее время наблюдается временное ухудшение покрытия сети и отсутствие регистрации сети, в ближайшее время проблема будет устранена", - цитирует "Интерфакс" поддержку "Мегафона".

Представители оператора отметили, что в Москве и нескольких других ужшкммт городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. При этом снижение успешности дозвона составило 40%.

"Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства", - добавили в компании.

В свою очередь, представители работающей на сетях "Мегафона" компании Yota также подтвердила проблемы с мобильной связью у части клиентов.

"Часть клиентов Yota в нескольких регионах, в том числе в Москве, испытывают проблемы с использованием мобильной связи. Технические специалисты уже проводят восстановительные работы. В ближайшее время проблема будет полностью решена", — цитирует источник в Yota "Газета.ru".

О причинах, вызвавших сбой, в компании ничего не сообщили.

Как писал TopNews, 19 мая 2017 года на сети "Мегафона" произошёл самый крупный в истории компании сбой. 
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