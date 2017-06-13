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Ученые выяснили, какая диета вызывает болезнь Альцгеймера

Опубликовано 13.06.17 15:23 Ученые выяснили, какая диета вызывает болезнь Альцгеймера

Наблюдая за жизнью мышей в разных условиях, биологи пытаются выяснить причину развития болезни Альцгеймера, и как ее можно предотвратить.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) предостерегают от употребления жирной и высококалорийной пищи. По их мнению, она заметно ускоряет развитие болезни Альцгеймера и увеличивает вероятность ее появления у носителей опасных мутаций в генах, связанных с этим нейродегенеративным заболеванием, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в Journal of Neuroscience.

Учёные определили, что из-за неправильного рациона в клетках мозга накапливается белковый мусор. "Мутация APOE4 является самым значимым фактором ужшкммт риска в развитии болезни Альцгеймера, однако не все ее носители становятся жертвами этого заболевания. Это указывает на то, что в его развитии замешаны и некоторые другие факторы. Мы обнаружили, что ожирение, вызванное западной диетой, способствует развитию болезни Альцгеймера у носителей APOE4", — заявили Александра Мозер и Кристиан Пайк из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

По их мнению, ген и белок APOE, связанные с обменом веществ и круговоротом холестерина и иных жиров в организме, представляют собой одну из самых важных молекул в клетках мозга и других органов. Мутации в этом гене, как показывают последние исследования, связаны с развитием болезни Альцгеймера, атеросклероза и некоторых других болезней.

К примеру, мутация APOE4, имеющаяся в геноме примерно 10-12% жителей планеты, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в три раза. При подобной мутации в двух копиях APOE эта вероятность возрастает в 12 раз, то есть наступление болезни  Альцгеймера становится почти неизбежным.

Причины повышенной уязвимости носителей APOE4 к высококалорийной и жирной пище Мозер и Пайк пока не установили. Они предполагают, что такая версия гена усиливает воспаления, связанные с ожирением и другими проблемами с метаболизмом. В результате нарушений может быть спровоцирована не только болезнь Альцгеймера, добавили ученые. По их словам, человеку также грозит атеросклероз и другие заболевания.
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