Аналитики подсчитали средний чек россиян за один поход в магазин

Тренд снижения среднего чека при походе в магазин в России продолжается с начала года.

Исследовательский холдинг Romir рассчитал, во сколько обходится один поход в магазин россиянам - в среднем в 512 рублей.

Аналитики отмечают, что тренд снижения среднего чека в мае продолжился. И если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае же эта динамика усилилась, и чек похудел сразу на 12 рублей или -2,3% относительно апрельского значения. Относительно мая прошлого года, когда ужшкммт чек равнялся 497 рублям, он соответственно прибавил 25 рублей или 5%. Таким образом, в годовом выражении чек вырос и даже преодолел уровень официальной накопленной за период инфляции в 4,1%.

Снижению чека в мае способствовали его сокращения в четырех крупных федеральных округах. Так, чек похудел в последнем весеннем месяце в Центральном округе (-2,5%), Южном (-5,4%), Уральском (-3,1%) и Сибирском (-1,7%). Тем не менее, он немного прибавил на Северо-Западе (+1,4%) и в Приволжском регионе (+1,6%). Но даже скачок размера чека на Дальнем Востоке на 8,8% не изменил коренным образом ситуацию в силу невысокой доли населения в регионе на фоне общей выборки.

В Москве средний чек продолжил в мае снижение опустился до отметки в 677 рублей после 689 в апреле. То есть его динамика составила -1,7%. В годовом же выражении чек в столице вырос на 4,2%, что почти совпадает с годовой инфляцией.

В Питере тоже продолжается тенденция предыдущих месяцев, но с противоположным московскому знаком. В северной столице чек продолжил расти и в мае тоже. Он прибавил к апрельскому значению в 698 рублей 2,5%, достигнув, таким образом, отметки в 716 рублей. В годовом выражении чек в Питере вырос куда ощутимее, чем в Москве – на 17,4%.

В остальных миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, а за год прибавил 2%.