Следователи продолжают осмотр дома бывшего сотрудника МЧС, жителя поселка Кратово Игоря Зенкова, устроившего бойню в Подмосковье.

Продолжается расследование уголовного дела по факту расстрела и нападения на жителей поселка Кратово в Раменском районе Московской области Игорем Зенковым. Следователи обнаружили в сара дома Зенкова целый арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщает СУ СКР на своем сайте, при разборе завалов дома обнаружены: винтовка «Мосина», сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемёт Шпагина ППШ, винтовка «Пибоди Мартини», винтовка «Арисака», гранаты РГД 33, М39 и М 24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.

В настоящее время ужшкммт ввиду погодных условий приостановлен осмотр пепелища, в связи с чем останки матери злоумышленника пока обнаружить не удалось. В рамках следствия допрошены соседи, которые утверждают, что никаких конфликтов у них с Зенковым не возникало. Кроме того, следователями установлено, что ни в правоохранительные органы, ни в органы местного самоуправления от Зенкова жалоб не поступало.

Кроме того, обнаружены две предсмертные записки Зенкова, их содержание в интересах следствия пока не разглашается.

Как писал Topnews, 50-летний житель Кратова 10 июня забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по случайным прохожим, соседям и по прибывшим на место преступления сотрудникам правоохранительных органов. Были убиты четверо граждан, ранения получили четверо бойцов Росгвардии. До сих пор не ясна судьба престарелой матери Зенкова, предположительно убитой сыном. огда сотрудники правоохранительных органов попытались штурмовать дом, стрелок поджег его и сбежал, но его ликвидировали.