Прямая линия с Владимиром Путиным 2017: когда будет, как задать вопрос президенту

Как задать вопрос Путину, когда состоится прямая линия 2017 - об этом читайте в материале Topnews.

Ппрямая линия с Владимиром Путиным 2017: когда состоится

15 июня 2017 года состоится традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие начнется ровно в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных теле- и радиоканалах.

Задать вопрос президенту на прямую линию 2017 желают многие россияне. О том, задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию, читайте в материале TopNews.

Как задать вопрос Путину на прямую линию 2017?

Чтобы задать вопрос на ужшкммт прямую линию с Путиным 15 июня 2017, можно позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 и передать свой вопрос через оператора. Звонок бесплатный по всей территории России и не тарифицируется ни с мобильных операторов, ни с городских номеров.

Также можно задать свой вопрос в письменном виде на официальном сайте мероприятия - "Москва-Путину.ру". Там же принимаются видеообращения от граждан.

Можно отправить вопрос в виде СМС или ММС на номер 0-40-40 – с любого мобильного оператора.

В социальных сетях открыты официальные страницы прямой линии - "ВКонтакте" и "Одноклассники" на прием вопросов президенту.

Для мобильных устройств доступно специальное приложение "Москва-Путину", где также принимаются вопросы президенту.

К слову, прямую линию с президентом можно будет посмотреть онлайн и также задать вопрос в прямом эфире.