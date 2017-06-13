В Турции установили предполагаемых заказчиков убийства посла Карлова

Турецкая прокуратура установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства дипломата РФ.

Сотрудники турецкой прокуратуры установили личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла Андрея Карлова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники, все подозреваемые жили в отеле, где произошла трагедия, и могли контактировать с убийцей Мевлютом Алтынташем. Прокуратура считает, что один из пяти подозреваемых мог стать заказчиком убийства российского дипломата.

Также было установлено, что за несколько дней до ужшкммт убийства Алтынташ посещал торговый центр неподалеку от отеля, где разговаривал при помощи приложения FaceTime с одним из подозреваемых, а также встречался с ним в отеле.

TopNews писал о том, что Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Атаку совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован местными силами безопасности.