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СМИ: организатор убийства Политковской умер в колонии

Опубликовано 13.06.17 12:52 СМИ: организатор убийства Политковской умер в колонии

Криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев умер в месте отбывания наказания.

В исправительной колонии в Вологодской области умер чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, осужденный пожизненно за организацию убийства журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По сведениям собеседника агентства, мужчина страдал рядом заболеваний. Информацию о его кончине подтвердили корреспонденту КП в областном Управлении ФСИН.

Отмечается, что осужденный скончался 10 июня, а 13 июня его тело выдадут родственникам. Он будет транспортирован в Чечню, где и будет погребен.

Суд ужшкммт над Лом-Али Гайтукаевым состоялся в июне 2014 года. Криминального авторитета приговорили к пожизненному сроку и отправили в колонию особого режима - на вологодский "пятак".

В ноябре 2015 года состояние здоровья узника ухудшилось: его госпитализировали с циррозом печени и признали инвалидом второй группы.

Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года.
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