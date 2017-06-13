Экс-главу ФСИН Реймера признали виновным в мошенничестве

Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд российской столицы.

Решением Замоскворецкого суда российской столицы бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер был признан виновным в хищении почти трех миллиардов рублей, выделенных из бюджета на закупку электронных браслетов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявления судьи, Реймер совершил мошенничество. Также виновными были признаны еще два фигуранта дела — Николай Криволапов и Виктор Определенов.

До этого прокурор просил ужшкммт приговорить Реймера к девяти годам колонии, оштрафовать на миллион рублей и лишить звания и госнаград.

По мнению следствия, Реймер, его бывший заместитель Николай Криволапов и бывший директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" Виктор Определенов в период с 2010 по 2012 год похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование по сильно завышенным ценам.