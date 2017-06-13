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На Лесбосе близ Турции землетрясение оставило без жилья сотни человек, есть жертвы

Опубликовано 13.06.17 12:07 На Лесбосе близ Турции землетрясение оставило без жилья сотни человек, есть жертвы

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 затронуло островные территории и города Турции и Греции.

В результате мощного землетрясения на греческом острове Лесбос близ Турции погибла одна женщина, 15 человек ранены, разрушено большинство домов в поселке Вриса, без жилья остались сотни человек, передает РИА Новости.

Под завалами одного дома погибла женщина – мать двоих детей, ее муж получил легкие ранения. Пожарные спасли из-под завалов троих человек. Почти 500 жителей района провели ночь в палатках и в гостиницах в других ужшкммт частях острова из-за опасений афтершоков.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос в понедельник в 15.28. Затем последовал афтершок в 4,8 и несколько менее сильных толчков. Землетрясение вызвало разрушения и в Турции, которая находится недалеко от эпицентра.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил на Лесбос замминистра внутренних дел Никоса Тоскаса и группу техников и экспертов генерального секретариата гражданской обороны и министерства инфраструктуры. Им предстоит определить ущерб и планы скорейшего восстановления пострадавших районов.

По решению местных властей на острове закрыты школы до тех пор, пока не будет установлено, что пребывание в них безопасно, отмечает Корреспондент.нет

Армия тоже помогает населению и предоставляет палатки для людей, покинувших свои дома. 

По предварительной оценке местных властей, до 70% зданий во Врисе разрушены или им нанесен серьезный ущерб. Камнями была завалена часть дороги из Митилини во Врису. Разрушения есть и в городе Пломари, находившегося в 15 километрах от эпицентра, но не столь серьезные. Побережье в районе Пломари на протяжении почти 10 километров из-за удара подземной стихии "поднялось" на несколько сантиметров. После землетрясения небольшое цунами выбросило лодки на сушу.
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