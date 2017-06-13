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Стрельба в Мюнхене: пострадали три человека (ФОТО)

Опубликовано 13.06.17 11:47 Стрельба в Мюнхене: пострадали три человека (ФОТО)

Правоохранители не считают произошедшее терактом.

В немецком Мюнхене три человека пострадали в результате стрельбы. Ранение получил и сам нападавший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции Михаэля Рилайна.

"Наша коллега тяжело ранена, сам злоумышленник получил легкие ранения", — сказал он, добавив, что в ходе стрельбы "были ранены еще два человека, не причастных к событиям".

Немецкие СМИ сообщили, что во время проверки документов в поезде в Мюнхене злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую, в ужшкммт результате чего она получила тяжелое ранение. Пострадали еще четверо. Известно, что предполагаемый преступник вырвал оружие из рук полицейской и открыл беспорядочную стрельбу. Стрелок был задержан. Городское железнодорожное сообщение было приостановлено.

Позднее поступила информация о том, что полиция исключила террористический след в инциденте со стрельбой в Мюнхене.

"По данным полиции, речь не идет о террористическом акте", — отметили в ведомстве.

Полиция сейчас исходит из того, что злоумышленник действовал из личных, а не религиозных или политических соображений.
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