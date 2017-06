Стрельба в Мюнхене: пострадали три человека (ФОТО)

В немецком Мюнхене три человека пострадали в результате стрельбы. Ранение получил и сам нападавший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции Михаэля Рилайна.

"Наша коллега тяжело ранена, сам злоумышленник получил легкие ранения", — сказал он, добавив, что в ходе стрельбы "были ранены еще два человека, не причастных к событиям".

#BREAKING #Germany #Munich #Unterföhring – Shooting incident at train station. Police woman seriously wounded, one arrested. pic.twitter.com/EEuKbUkNx2