 
TOP 10

1 Москвичка уверяет, что встретила живого Дениса Вороненкова в Израиле

2 Путин рассказал Стоуну о внуках, дочерях и спорах с зятьями (ВИДЕО)

3 Навального арестовали на 30 суток после митинга в Москве

4 Эксперты: в конце недели рубль ждет позитивное событие

5 Путин показал школьникам свой кабинет в Кремле (ВИДЕО)

6 Названы самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes

7 В небе над Китаем сняли на ВИДЕО мистический "летающий город"

8 В НАСА рассказали о будущем Земли: планету зальет дождями

9 Павел Дуров рассказал о попытке подкупа его сотрудников в США и давлении ФБР

10 Во Франции мотоцикл несколько километров ехал без водителя (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В НАСА рассказали о будущем Земли: планету зальет дождями

Опубликовано 13.06.17 11:27 В НАСА рассказали о будущем Земли: планету зальет дождями

Количество осадков в тропических районах Земли будет постепенно увеличиваться.

Эксперты NASA предсказывают Земле дождливое будущее. Согласно их мнению, метеорологи на данный момент неверно занимаются расчетом количества осадков, которые могут выпасть на нашу планету, сообщают "Народные новости".

Специалисты НАСА уверены, что синоптики не учитывают сокращение высотных облаков над тропиками. При повышении температуры на Земле происходит сдвижение воздушных потоков, которые и приводят к большому количеству осадков.

За последние 4 десятка лет заметно ужшкммт сместились воздушные потоки, в результате чего над тропиками сократились высотные облака, которые собирают тепло из атмосферы. Без этих облаков на планете увеличится количество осадков.

То есть получается, климатологи недооценили скорость увеличения объема осадков на каждый градус, прибавляющийся в рамках глобального потепления.
Другие материалы по этой теме

NASA представило 12 астронавтов, которые первыми полетят на Марс (ВИДЕО)

Ученые НАСА нашли на Марсе загадочную дыру

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга