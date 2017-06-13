Количество осадков в тропических районах Земли будет постепенно увеличиваться.

Эксперты NASA предсказывают Земле дождливое будущее. Согласно их мнению, метеорологи на данный момент неверно занимаются расчетом количества осадков, которые могут выпасть на нашу планету, сообщают "Народные новости".

Специалисты НАСА уверены, что синоптики не учитывают сокращение высотных облаков над тропиками. При повышении температуры на Земле происходит сдвижение воздушных потоков, которые и приводят к большому количеству осадков.

За последние 4 десятка лет заметно ужшкммт сместились воздушные потоки, в результате чего над тропиками сократились высотные облака, которые собирают тепло из атмосферы. Без этих облаков на планете увеличится количество осадков.

То есть получается, климатологи недооценили скорость увеличения объема осадков на каждый градус, прибавляющийся в рамках глобального потепления.