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На YouTube появилось ВИДЕО из Китая, где в небе засняли мистический "летающий город"

Опубликовано 13.06.17 10:54 На YouTube появилось ВИДЕО из Китая, где в небе засняли мистический "летающий город"

Жители Поднебесной стали свидетелями уникального явления "фата-морганы": невероятное видео опубликовано на Ютуб.

Необычное природное явление было запечатлено в китайском городе Унжун. В кадр попал настоящий город, паривший в небе.

По словам местных жителей, в небе после дождя внезапно стали просвечиваться очертания города. Явление можно было наблюдать в течение нескольких секунд, а затем все буквально испарилось.

По словам ученых, жители Поднебесной наблюдали природное явление под названием "фата-моргана", возникающее, когда из-за разницы ужшкммт температур в нижних слоях атмосферы чередуются два и более слоев воздуха разной плотности. В результате лучи света многократно отражаются и преломляются, и над горизонтом появляется искаженная проекция реальных объектов, расположенных за десятки и сотни километров от наблюдателя.

YouTube ВИДЕО: в Китае в небе разглядели загадочный "летающий город"
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