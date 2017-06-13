Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспорту можно узнать сегодня 13 июня

Где и когда можно узнать результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспортным данным, расписание других ОГЭ - об этом читайте в материале Topnews.

Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту будут опубликованы на официальном сайте 13 июня

С 13 июня 2017 года ученики девятых классов российских школ могут узнать результаты ОГЭ 2017 по русскому языку. Напомним, что этот экзамен школьники писали 30 мая.

Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку опубликуют на официальном сайте ГИА gia.edu.ru. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку в электронном виде с указанием фамилии, имени и отчества, указать паспортные ужшкммт данные, код регистрации ОГЭ, а также регион сдачи экзаменов, после чего необходимо будет дать согласие на обработку введённых данных.

Москвичи смогут ознакомиться с итогами экзамена также на региональном портале госуслуг: pgu.mos.ru. Также для удобства жителей российской столицы в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" можно получать автоматические уведомления о результатах государственной итоговой аттестации.

Апелляции по результатам экзамена можно будет подать подавать в течение двух рабочих дней.

Узнать результаты ОГЭ 2017 можно также следующими способами:

• На официальном сайте ГИА в вашем регионе

• В пунктах проведения экзаменов, а именно в том, где непосредственно сдавался ОГЭ

• В своей школе на информационных стендах

• На информационных стендах в комитетах по образованию вашего региона

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