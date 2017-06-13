Путин обвинил США в использовании чеченских террористов для раскачки ситуации в России

Путин обвинил США в поддержке чеченских террористов и в создании «Аль-Каиды».

США оказывали поддержку террористам в период войны в Чечне, способствуя дестабилизации политической ситуации в России, заявил президент России Владимир Путин в интервью, которое вошло в документальный фильм режиссера Оливера Стоуна, передает ИА REGNUM.

По словам Путина, во время конфликта в Чечне в Москве «сложилось абсолютно устойчивое мнение», что заявления из Америки о поддержке РФ и намерении вместе бороться с терроризмом — не более чем слова. На самом же деле американские спецслужбы использовали боевиков ужшкммт для раскачки внутриполитической ситуации в России.

«Эти идеи еще не умерли», — отметил он в ответ на замечание Стоуна о попытках спецслужб США разжечь новые конфликты в ряде регионов, включая Среднюю Азию и Кавказ.

«Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы», – цитирует Путина «Интерфакс». В Москве в этой ситуации ожидали, что США поддержат федеральный центр, поскольку «американские партнеры на словах» говорили «о поддержке России, о необходимости сотрудничества в борьбе с терроризмом».

Также Путин возложил на США ответственность за создание «Аль-Каиды» (запрещена в России), отмечают "Ведомости".

«Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане», – объяснил он. В результате США вырастили и «Аль-Каиду», и ее лидера Усаму бен Ладена, и это все «вышло из-под контроля», хотя американцы должны были об этом знать.