По словам главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса, он был шокирован последствиями секвестрации бюджета для американских вооруженных сил.
"Четыре года спустя (после отставки) я вернулся в Пентагон, и я был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества ужшкммт лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов", — цитирует Мэттиса ТАСС.
Также в рамках своего выступления на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США глава Пентагона обратился к сенату с просьбой о предоставлении доступа к информации о предложенном президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете на 2018 год. Он попросил разрешить ему закрыть лишние военные базы на территории США и купить на сэкономленные средства вертолетов, истребителей или атомных подводных лодок.
"По нашим прогнозам, должным образом приложенные усилия по закрытию военных баз приведут к получению на ежегодной основе средств в размере двух миллиардов долларов или более. Это достаточно для приобретения 300 боевых вертолетов Apache, или 120 Super Hornet (истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения), или четырех атомных подводных лодок класса Virginia. Конгрессу необходимо дать разрешение на закрытие расположенных в США ненужных военных баз в 2021 году", — заявил он, подчеркнув, что сейчас Пентагон "располагает большим инфраструктурным потенциалом, чем необходимо для проведения операций".