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Главу Пентагона "шокировал" низкий уровень боеготовности в США

Опубликовано 13.06.17 10:03 Главу Пентагона "шокировал" низкий уровень боеготовности в США

Также Мэттис попросил дать ему разрешение на закрытие лишних военных баз на территории США.

По словам главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса, он был шокирован последствиями секвестрации бюджета для американских вооруженных сил.

"Четыре года спустя (после отставки) я вернулся в Пентагон, и я был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества ужшкммт лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов", — цитирует Мэттиса ТАСС.

Также в рамках своего выступления на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США глава Пентагона обратился к сенату с просьбой о предоставлении доступа к информации о предложенном президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете на 2018 год. Он попросил разрешить ему закрыть лишние военные базы на территории США и купить на сэкономленные средства вертолетов, истребителей или атомных подводных лодок.

"По нашим прогнозам, должным образом приложенные усилия по закрытию военных баз приведут к получению на ежегодной основе средств в размере двух миллиардов долларов или более. Это достаточно для приобретения 300 боевых вертолетов Apache, или 120 Super Hornet (истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения), или четырех атомных подводных лодок класса Virginia. Конгрессу необходимо дать разрешение на закрытие расположенных в США ненужных военных баз в 2021 году", — заявил он, подчеркнув, что сейчас Пентагон "располагает большим инфраструктурным потенциалом, чем необходимо для проведения операций".
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