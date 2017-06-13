Курс доллара на сегодня, 13 июня 2017: в конце недели рубль ждет позитивное событие - эксперты

Курс валют на сегодня, 13 июня 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 июня 2017 составляет 57,00 руб., курс евро на сегодня равен 63,78 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на 13 июня 2017 равен 62,41 руб. и 65,91 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова констатирует, что первая декада ужшкммт июня ознаменовалась для рубля прилетом "черных лебедей": с 1 по 8 июня российская национальная валюта потеряла 1% к доллару и 1,1% - к евро. Это произошло на фоне подешевевшей на 4,7% нефти.

"Растущий доллар - это всегда риск для курса рубля, который может действовать достаточно продолжительное время. Не исключено, что этот риск усилится 14-15 июня, когда в США состоится заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы, где будет решаться вопрос о повышении процентной ставки", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По ее словам, в случае повышения процентной ставки в США, доллар взлетит на рубль. Однако, Мильчакова отметила, что вскоре после заседания ФРС США российский рубль может ждать позитивное событие: в нашей стране может быть снижена ключевая процентная ставка в ходе заседания совета директоров Банка России 16 июня.

"Валютный рынок, не исключено, воспримет это как сигнал к будущему росту производства, а это может положительно повлиять на курс рубля", - отметила она.

Эксперт прогнозирует, что до конца июня доллар будет торговаться в диапазоне 56-58 рублей, а евро - 63-65 рублей. Мильчакова напомнила, что при текущем уровне цен на нефть курс российской валюты представляется немного завышенным по отношению к доллару.

"Соответственно, потенциал снижения у российской валюты в июне еще не исчерпан. "Летнего тепла" рублю пока придется подождать", - добавила она.