 
TOP 10

1 Митинг в Москве: на Тверской распылили газ, полиция применила дубинки, идут задержания (ФОТО, ВИДЕО)

2 Лидер "Любэ" Николай Расторгуев экстренно госпитализирован в Туле

3 Навального задержали в подъезде его дома в Москве (ФОТО)

4 Звезда Top Gear разбился на гоночном авто в Швейцарии (ФОТО, ВИДЕО)

5 Появилось ВИДЕО страшного ДТП в Забайкалье, число жертв выросло до 12

6 В США освободили секс-рабыню, которую маньяк два месяца держал на цепи (ВИДЕО)

7 СМИ узнали содержание предсмертной записки "кратовского стрелка"

8 В Индии родился теленок с "лицом человека" - ему стали поклоняться как богу (ВИДЕО)

9 Невиновный американец отсидел в тюрьме 17 лет из-ха своего двойника (ФОТО)

10 Трамп по ошибке зашел на чужую свадьбу (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Гороскоп на сегодня, 13 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Опубликовано 12.06.17 23:50 Гороскоп на сегодня, 13 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 13 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Овен

В этот день Овнам придется решить, от чего им уже давно пора избавиться. Может быть, вас тянут назад изжившие себя идеи, какие-то неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, или даже старя мебель? Астрологи советуют прекратить цепляться за то, что уже изжило себя. 

Гороскоп на 13 июня 2017 - Телец

Тельцам сегодня не стоит спорить с партнерами и супругами, нельзя ругать детей ужшкммт за мелкие шалости. Возможно, вы кого-то обидите и испортите настроение себе, а также заработаете кармическое наказание.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Близнецы

Успешная стратегия Близнецов сегодня должна быть простой - нельзя обманывать или что-то скрывать. В любой ситуации вам поможет искренность, честность и четкость формулировок.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Рак

Ракам нельзя сегодня спешить с принятием серьезных решений. Потратьте это время на поиск нужной информации. Возможно, вы чего-то не предусмотрели или не владеете информацией. Постарайтесь сформировать общую картину ситуации, поговорить со знающими людьми, изучить все факты.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Лев

Львы сегодня будут раздражаться по мелочам, хотя крупные проблемы смогут встретить стоически. Однако в небольших накладках вы способны дать волю чувствам. Лучше погрузитесь в решение серьезных проблем, и лучше тех, которые вам под силу одолеть в одиночку.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Дева

У Дев наступил яркий и красочный день, в который важно быть искренними и легкими. Предайтесь мечтам и попытайтесь спланировать грядущую неделю. Можно сходить в гости или на веселое мероприятие. Вы сможете хорошо отдохнуть и познакомиться с интересными людьми.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Весы

У Весов сегодня может произойти некоторая переоценка ценностей, что отразится на вашем имидже и манере поведения. Представители этого знака будут уделять больше времени себе, от чего на душе станет только лучше.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Скорпион

В этот день Скорпионы могут благополучно решить какую-то застарелую проблему, но для этого необходимо применить фантазию и приложить усилия. Смелые и неожиданные действия помогут справиться с задачей. Этот период подходит для деловой поездки - результат такой командировки непременно окажется положительным.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Стрелец

Стрельцам рекомендуется целиком насладиться свободой. Постарайтесь уйти подальше от четырех домашних стен и оказаться там, где вы раньше никогда не были. Вы получите шанс для того, чтобы разгрузить нервную систему и встретить интересного человека. 

Гороскоп на 13 июня 2017 - Козерог

У Козерогов наступил благоприятный для любого дела деть. Сегодня может претвориться в жизнь все задуманное. Представители этого знака могут смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираются. Вас может ожидать приятный сюрприз или известие.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Водолей

Этот день раскроет внутренний энергетический потенциал Водолеев. Вы будете сегодня выглядеть потрясающе, а от впечатления, которое вы произведете на других людей, будет зависеть ваш дальнейший успех. Постарайтесь сохранить это ощущение свободы и настрой до конца недели.

Гороскоп на 13 июня 2017 - Рыбы

У Рыб наступил один из самых благоприятных дней, для серьезных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые к тому же могут оказаться очень прочными. Построенные сегодня планы могут скоро осуществиться без серьезных финансовых вливаний.
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга