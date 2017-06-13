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Какой сегодня праздник: 3 июня 2017 года отмечается церковный праздник Еремей-бобовник

Опубликовано 12.06.17 23:48 Какой сегодня праздник: 3 июня 2017 года отмечается церковный праздник Еремей-бобовник

Сегодня, 13 июня крестьяне уделяли особое внимание посеву бобовых культур.

Какой церковный праздник сегодня, 13.06.2017: Еремей-бобовник

13 июня 2017 года отмечается народный праздник Еремей-бобовник. В церковном календаре сегодня вспоминают двух святых - апостола от 70-ти Ерма (Ермия) Далматского, епископа и мученика Ермия Команского.

Свое название "бобовник" праздник получил за то, что в этот день принято сажать бобовые. Также этот день называется "распрягальник" – из-за окончания посевных.

Люди в этот день занимались повседневными делами или просто отдыхали. Крестьяне проводили время с семьей, устраивали посиделки в кругу ужшкммт друзей или родных.

Согласно народным приметам, ненастная погода в этот день сулила суровую зиму, а теплый и ясный день - к богатому урожаю хлеба.

Много росы сулило ясную погоду, а отсутствие росы вечером означало дождь на следующий день. Утренний туман - к обилию грибов, а если пауки будут плести паутину - это к погожим дням.

Если кукушка кукует тихо и редко -  значит, погода в ближайшие дни будет плохой. Также считалось, что для хорошего урожая нужно закончить сев до того, как начнет куковать кукушка.
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