Курс валют на сегодня, 13 июня 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 июня 2017 составляет 57,00 руб., курс евро на сегодня равен 63,78 руб.

Прогноз курса доллара 2017 в России: Мантуров назвал оптимальный курс рубля

Глава Министерства промышленности Денис Мантуров назвал в качестве оптимального курс 62 рубля за доллар ля любого сектора экономики, задействованного в программе импортозамещения.

"Поскольку я являюсь министром промышленности, я поддерживаю ослабление рубля, но, к сожалению, я не ужшкммт могу влиять на его курс… Мы находимся в постоянном диалоге с ЦБ, и он нас слышит", — цитирует главу ведомства Blooomberg.

Министр добавил, что укрепление курса до 53–55 рублей за доллар может привести к "стагнации" ряда проектов. При этом он оценил действие антироссийских санкций как положительное.

Как писал TopNews, в начале марта замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков отмечал, что оптимальным курсом рубля для российских промышленных предприятий была бы стабилизация на уровне 60–65 рублей за доллар.