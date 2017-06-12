В США освободили секс-рабыню, которую маньяк два месяца держал на цепи (ВИДЕО)

В США маньяк похитил девушку и два месяца продержал ее на цепи. После освобождения рабыни он признал в убийстве 8 человек.

Полиция Северной Каролины опубликовала кадры освобождения из сексуального рабства одной из жертв серийного убийцы. Несколько месяцев злоумышленник удерживал Калу Браун на цепи в строительном вагончике на территории своего поместья, ежедневно насиловал ее и избивал, передает "5 канал".

Женщина пропала осенью 2016 года со своим бойфрендом, которого маньяк убил и закопал на территории участка. Кроме этого случая Тодд Колхеп признался в убийстве ужшкммт еще семерых человек, тела которых он также похоронил на в своем дворе.

Полиция вышла на убийцу совершенно случайно, услышав крики его последней жертвы из строительного вагончика. Колхеп активно сотрудничал со следствием, поэтому смертную казнь ему заменили на семь пожизненных сроков.