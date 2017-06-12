12 июня 2017: мероприятия в Москве на День России, салют во сколько, где и какие площадки работают

Программа мероприятий в Москве 12 июня 2017, а также где и во сколько смотреть салют на День России - читайте в обзоре Topnews.

Мероприятия в Москве на 12 июня 2017: программа

Главные мероприятия Дня России 12 июня 2017 года в Москве пройдут на Красной площади – в 17:30 здесь начнется концерт с звезд российской эстрады. В 22:00 у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой небо раскрасит праздничный салют из 500 залпов.

На Тверской улице с 12:00 до 22:00 (на участке от Пушкинской площади до Манежной), а также на улице Охотный ряд пройдет грандиозный праздник – «День истории России». Откроется 17 тематических зон. Среди тематических зон будут такие как «Дьяковская ужшкммт культура» (работа ткачей, гончаров и ювелиров), «Русь и соседи» (выставка доспехов русских войск), «Эпоха Петра I» (московская улица XVIII века), площадка, посвященная Отечественной войне 1812 года, «СССР в 30-е годы» (настольные игры, песни под гитару, парад физкультурников и выставка ретроавтомобилей), «Великая Отечественная война» (курсы пулеметчиков, медсестер, бойцов ПВО).

Фонтан у входа в парк «Эрмитаж» превратился в большой стог сена. В двухметровом самоваре "Царь-Москва" вскипятят за раз 300 литров чая. Здесь же будут работать кухни народов России. Гостей праздника накормят хинкали, шашлыком, борщем, пловом, вертутами. Также в "Эрмитаже" покажут представление - отрывки из мюзикла "Сердце Снегурочки" в постановке Натальи Гончаровой и Гедеминаса Таранды. Приглашена звезда мировой классической сцены, солистка Королевского оперного театра имени Верди (Италия) и Сочинской камерной филармонии Ольга Леман-Балашова. Праздник здесь пройдет с 12:00 до 21:00.

На эстрадной площадке музея-заповедника "Коломенское" до 20:00 будут выступать известные артисты: фолк-ансамбль Дмитрия Покровского, танцоры Адам и Настя Чередникова, детский ансамбль "Непоседы", Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, Московский камерный оркестр Musica Viva, артисты театра "Новая опера".

Парк "Сокольники" до 21:00 устраивает музыкальный фестиваль "Наши в городе". Гвоздь программы – концерт рок-группы "7Б". На Фонтанной площади анонсирована встреча с российским гимнастом, четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. На эстраде "Ротонда" будет проходить третий Московский фестиваль современной литературы. В "Сокольники" привезут с ВДНХ робота Пушкина, с которым смогут пообщаться все гости Сокольников.

В парке «Красная Пресня» до 20:00 будут проходить мастер-классы по запуску воздушных змеев, конструированию самолетов. Желающие смогут послушать лекцию об истории флага России.

В парке "Садовники" велодень. С 10:00 начнутся детские велозаезды, также весь день в парке будут играть в активные игры: бадминтон, фрисби, диск-гольф. В течение всего дня в парке будут проходить активные игры: бадминтон, фрисби, диск-гольф. В 18:00 на Фонтанной площади выступит духовой оркестр.

В парке "Кузьминки" с 11:00 до 17:00 сотрудники "Русской инженерной школы" проведут уроки по программированию и конструированию. Участники мастер-класса узнают, как собрать и запрограммировать роботов. С 17:00 до 19:00 здесь будут выступать детские творческие коллективы.

Сад имени Баумана приглашает на фестиваль новой драмы "Театр. Новые формы". В 15:00 здесь состоится фристайл-шоу "Pro театр", музыкально-поэтический спектакль выпускников курса Виктора Рыжакова при Школе-студии МХАТ "#ЧеСтихи", также выступит студия уличного танца и перформанса "Русский FarFor". Закончатся мероприятия в 18:00.

Показательные выступления конного эскорта Президентского полка сегодня будут в Театральном проезде. Любители активного отдыха могут смело отправляться в Петровский парк, ведь там будет проходить спортивный праздник.

Воронцовский парк в 20:00 покажет фильм Карена Шахназарова "Курьер". Перед перед показом, с 19:00 до 20:00, в парке пройдет дискотека.

Измайловский парк порадует выступлением необычного шоу-бенда "20-й дом" – артисты одновременно танцуют и играют на музыкальных инструментах. В 21:00 на эстраде "Солнечная" будет показ драматического фильма Анны Матисон "После тебя".

В Перовском парке с 14:00 артисты московских театров подготовили специальную программу "Романс в парке". На деревянной сцене парка выступит певица Юлия Волкова. В 20:00 - начнется показ фильма "Свадьба в Малиновке".

Парк искусств "Музеон" в 21:00 приглашает на часовой концерт молодого композитора Ильи Бешевли в сопровождении Камерного оркестра Imperialis Orchestra. Бешевли называют восходящей звездой русской неоклассики, а камерный оркестр Imperialis Orchestra считается одним из самых смелых и экспериментальных музыкальных коллективов России.

Салют в Москве 12 июня 2017: откуда и во сколько смотреть

По случаю Дня России салют пройдет в Москве сразу на нескольких площадка: на Красной площади, в парках Таганский, Бабушкинский, Измайловский и Гончаровский, а также в саду «Эрмитаж».

Запуск салюта ко Дню России в Москве запланирован на 22:00.