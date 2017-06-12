 
TOP 10

1 «Кратовский стрелок» ликвидирован в ходе спецоперации. Появилось его фото

2 Звезда Top Gear разбился на гоночном авто в Швейцарии (ФОТО, ВИДЕО)

3 "Питсбург" и Евгений Малкин второй год подряд выиграли Кубок Стэнли (ВИДЕО)

4 Американский сенатор рассказал о планах США "наказать русских"

5 В ДТП в Забайкалье с автобусом погибли 10 человек

6 "Прощай, немытая Россия": Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами (ВИДЕО)

7 Путин ответил на вопрос Стоуна, хочет ли он быть царем

8 СМИ: главарь ИГИЛ аль Багдади ликвидирован в Ракке

9 СМИ: суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов

10 Болельщики избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Американский сенатор рассказал о планах США "наказать русских"

Опубликовано 12.06.17 11:14 Американский сенатор рассказал о планах США "наказать русских"

СМИ узнали о планах американских сенаторов расширить антироссийские санкции и придать им форму закона.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на телеканале CBS News рассказал о планах Конгресса принять очередной законопроект об ужесточении антироссийских санкций, передает RNS.

«Есть непреодолимое доказательство того, что Россия пытается разрушить демократию здесь и за рубежом», — заявил Грэм, добавив, что если президент Трамп откажется подписать эту бумагу, он «предаст демократию. Мы не станем восстанавливать отношения с Россией, прежде чем не накажем ее за попытки разрушения демократии. А это начинается ужшкммт с помощью новых санкций», — сказал сенатор.

Однако он не видит никаких доказательств, утверждающих о связях Трампа с Москвой в период предвыборной кампании 2016 года. «Он не может тайно договориться со своим правительством. Почему вы думаете, что он сговаривается с русскими?», — заявил Грэм. 

По его словам, в ближайшие недели будет принят законопроект, который "накажет Россию за вмешательство в выборы". Также он накажет ее за «поставки оружия движению "Талибан" для убийства американских солдат в Афганистане» и «сговор с Асадом», позволяющий Дамаску сохранять химическое оружие, передает НТВ со ссылкой на слова Грэма.

«Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций», - заявил он.
Другие материалы по этой теме

Российский постпред объявил о смене курса ЕС и скорой отмене санкций против РФ

Глава "Роснефти" Сечин назвал главные цели антироссийских санкций

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга