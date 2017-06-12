Американский сенатор рассказал о планах США "наказать русских"

СМИ узнали о планах американских сенаторов расширить антироссийские санкции и придать им форму закона.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на телеканале CBS News рассказал о планах Конгресса принять очередной законопроект об ужесточении антироссийских санкций, передает RNS.

«Есть непреодолимое доказательство того, что Россия пытается разрушить демократию здесь и за рубежом», — заявил Грэм, добавив, что если президент Трамп откажется подписать эту бумагу, он «предаст демократию. Мы не станем восстанавливать отношения с Россией, прежде чем не накажем ее за попытки разрушения демократии. А это начинается ужшкммт с помощью новых санкций», — сказал сенатор.

Однако он не видит никаких доказательств, утверждающих о связях Трампа с Москвой в период предвыборной кампании 2016 года. «Он не может тайно договориться со своим правительством. Почему вы думаете, что он сговаривается с русскими?», — заявил Грэм.

По его словам, в ближайшие недели будет принят законопроект, который "накажет Россию за вмешательство в выборы". Также он накажет ее за «поставки оружия движению "Талибан" для убийства американских солдат в Афганистане» и «сговор с Асадом», позволяющий Дамаску сохранять химическое оружие, передает НТВ со ссылкой на слова Грэма.

«Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций», - заявил он.