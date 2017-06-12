Сегодня, 12 июня, также празднуется церковный праздник День Скипера Змея.

Какой сегодня праздник, 12 июня: День России

12 июня 2017 года в нашей стране отмечается довольно молодой государственный праздник - День России. Впервые его начали отмечать в 1992 году, но до 2002 года он назывался Днем принятия Декларации суверенитета Российской Федерации: 12 июня 1990г. была принята Декларация государственного суверенитета РСФСР. Этот документ дал старт новому отсчету истории Российского государства.

Сначала этот праздник был неоднозначно принят россиянами, и мало кто понимал еего суть. Чтобы внести ужшкммт ясность и прекратить кривотолки, в 1998 году президент России Борис Ельцин предложил отмечать его как день нашей страны, а официальное признание празднования Дня России произошло 1 февраля 2002 года.

Какой народный праздник сегодня, 12.06.2017: День Скипера Змея

В народе сегодня отмечают Исаакия змеиного или День Скипера Змея. Этот день считался днем змеиных свадеб. Люди примечали. что змеи выползали из своих нор и друг за дружкой, цепляясь за хвост.

На Иссакия крестьяне старались не ходить в лес, чтобы не встретиться со змеями, но в случае острой необходимости с собой брали марьин корень, который прикрепляли к нательному кресту.

В этот день нельзя убивать рептилий, а укусы змей 12 июня считались наиболее опасными.

Также 12 июня начинали посадку бобов..