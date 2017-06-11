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Авария в Забайкальском крае сегодня 11.06.2017: в ДТП с автобусом погибли 10 человек

Опубликовано 11.06.17 21:57 Авария в Забайкальском крае сегодня 11.06.2017: в ДТП с автобусом погибли 10 человек

11 июня в результате аварии с автобусом в селе Хохотуй Забайкальского края погибло 10 человек, еще 41 пострадали.

11 июня на трассе "Байкал" произошло крупное ДТП с автобусом, который перевозил паломников из села Урлук после крестного хода.

Около 20:30 мск в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы «Байкал» автобус, в котором находились 51 человек, перевернулся после того, как водитель съехал в кювет, не справившись с управлением.

В результате аварии по меньшей мере 10 человек погибли, 24 человека госпитализированы, ещё 17 распределяют между медучреждениями.

Сообщается, что в автобусе находились возвращавшиеся с крестного хода ужшкммт паломники.

"Верующие люди возвращались после молебна из села Урлук в Читу, - сообщил "РГ" глава администрации муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Андрей Кузнецов.

На месте ДТП работают оперативная группа Петровск Забайкальского пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Хилокского пожарно-спасательного гарнизона, а также профессиональные психологи.

В селе Урлук расположен Чикойский Иоанно-Предтеченский монастырь. Жители Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии приняли участие 11 июня в крестном ходе длиной 8 километров из села Урлук Красночикойского района к Чикойскому Иоанно-предтеченскому монастырю, где они преклонились перед иконой Варлаама Чикойского. 

Как ранее сообщал Topnews, что  9 июня в крупной аварии с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов в Тульской области погибли четыре человека, еще пять пострадали.
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