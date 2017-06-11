Премия "Муз ТВ" 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом, когда объявляла кто победил (ВИДЕО)
Опубликовано 11.06.17 14:45
Ольга Бузова шокировала Рунет своими вокальными данными, которые она продемонстрировала на вручении премии "Муз-ТВ 2017".
Зрители «Олимпийского» и интернет-пользователи шокированы вокальными данными бывшей участницы "Дома-2", а ныне певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Выступая на вручении премии «Муз ТВ», новоиспеченная артиска, как выяснилось, совершенно не владеет ни голосом, ни слухом.
Как сообщает День Онлайн, Бузова номинировалась на премию в категории «Прорыв года», но не смогла получить заветную тарелку, которая досталась рэперу Jah Khalib.
Бузова едва не разрыдалась, когда комментировала свой проигрыш подошедшему к ней ужшкммт с микрофоном ведущему церемонии Максиму Галкину.
В этот момент начинающая певица решила без фонограммы исполнить отрывок из своего хита "Мне больше не больно" - курьезное выступление можно увидеть на видео со второй минуты.
Живое пение Ольги Бузовой произвело на интернет-пользователей настолько неизгладимое впечатление, что на певицу обрушилась масса негативных комментариев.
Многим также не понравилось вульгарное поведение Ольги Бузовой, которое она продемонстрировала в общении с Галкиным и Киркоровым.