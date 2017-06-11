Премия "Муз ТВ" 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом, когда объявляла кто победил (ВИДЕО)

Ольга Бузова шокировала Рунет своими вокальными данными, которые она продемонстрировала на вручении премии "Муз-ТВ 2017".

Зрители «Олимпийского» и интернет-пользователи шокированы вокальными данными бывшей участницы "Дома-2", а ныне певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Выступая на вручении премии «Муз ТВ», новоиспеченная артиска, как выяснилось, совершенно не владеет ни голосом, ни слухом.

Как сообщает День Онлайн, Бузова номинировалась на премию в категории «Прорыв года», но не смогла получить заветную тарелку, которая досталась рэперу Jah Khalib.

Бузова едва не разрыдалась, когда комментировала свой проигрыш подошедшему к ней ужшкммт с микрофоном ведущему церемонии Максиму Галкину.

В этот момент начинающая певица решила без фонограммы исполнить отрывок из своего хита "Мне больше не больно" - курьезное выступление можно увидеть на видео со второй минуты.

Живое пение Ольги Бузовой произвело на интернет-пользователей настолько неизгладимое впечатление, что на певицу обрушилась масса негативных комментариев.

Многим также не понравилось вульгарное поведение Ольги Бузовой, которое она продемонстрировала в общении с Галкиным и Киркоровым.

Напомним, появление Бузовой на красной ковровой дорожке в образе Афродиты признано едва ни самым эпатажным событием минувшего музыкального события.

Как ранее сообщал Topnews, накануне вечером звезды российского шоу-бизнеса собрались на юбилейной, 15-ой церемонии вручения премии МУЗ ТВ. Всего в этом году было 15 номинаций и специальные премии.

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