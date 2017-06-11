YouTube ВИДЕО: болельщики избили нокаутировавшего исподтишка кикбоксера

На опубликованном на Ютуб видео запечатлено, как двое зрителей напали на голландского кикбоксера Мертела Гронхарта после того, как он нокаутировал своего соперника Арута Григоряна.

Разъяренные болельщики избили кикбоксера из Нидерландов Мертела Гроенхарта после того, как на турнире Glory 42 в Париже он отправил в нокаут бойца из Армении Арута Григоряна.

Как сообщают РИА Новости, двое болельщиков, учинившие расправу над спортсменом прямо на ринге, возмутились нарушением правил фейр-плей со стороны голландского кикбоксера.

На видео поединка Гроенхарта и Григоряна, опубликованном в Сети, видно, что сильный удар армянскому спортсмену кикбоксер из Нидерландов нанес в тот ужшкммт момент, когда его соперник повернулся к нему спиной и направился в свой угол.

Судья не остановил бой, и армянский кикбоксер оказался в нокауте.

YouTube ВИДЕО: в Париже разъяренные болельщики избили кикбоксера прямо на ринге после его победы

В тот момент, когда Гронхарт стал праздновать победу и забрался на канаты, на ринг прорвались два болельщика и напали на победителя. Они успели нанести ему несколько ударов руками. Их остановили тренеры голландца и организаторы турнира.

О последствиях случившегося не сообщается.