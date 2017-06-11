Панин о видео в нижнем белье и с собакой без ретуши: "Денег мы с этого подняли" (ФОТО, ВИДЕО)

Актер Алексей Панин прокомментировал видео без ретуши, где он якобы занимается сексом с собакой, бегает в нижнем белье по улицам и орально ублажает мужчину.

Актер Алексей Панин ответил недоброжелателям после обрушившейся на него критики в сети из-за всплывших непристойных роликах с его участием. Так, на днях в Интернете появилось скандальное видео, где актер орально ублажает мужчину. Ранее Панин оправдывался за видео с мастурбацией в женском белье.

"Что я сосу со своей женой – это моё личное дело. Я уже говорил, что я не гей. Если вы гомофобы – это ваше личное ужшкммт дело", - заявил актер на пресс-конференции, которую организовала "Национальная служба новостей".

Как признался Панин, он "поднял денег" на скандале с порновидео.

"После этого скандала кто-то сказал - это конец, все. А я сижу, конечно, обтекаю. Думаю, у меня внутренней памяти нет. Вот не чувствую, что в опасности. Понимаю, что куда-то это должно вывести в хорошую сторону. Я не говорю, что знаю, куда это все вывело. Но, я получил пару... Ну, короче, денег мы с этого подняли", - рассказал Панин.

Актер также заверил, что его 8-летняя дочь на эти скандалы, которые происходят вокруг него, не обращает внимания.

Более того, по признанию Панина после появления скандальных роликов в Сети ему поступило предложение поработать с одной театральной постановкой.

Ранее шокированные порнороликами с участием звезды "Жмурок" интернет-пользователи потребовали отправить Панина на принудительное лечение в психиатрическую клинику и лишить родительских прав.

Актер не оставил без внимания подобные заявления и на своей странице в Инстаграме написал ответ недоброжелателям.

"Я не хочу никого учить жизни, но перед тем как осуждать меня, обвинять в не здоровом повидении и обсуждать меня как отца, советую всем в первую очередь посмотреть на себя в зеркало и начать с самого себя. Что касается моей сексуальной жизни, то это личное дело меня и моей девушки. Так же как и ваше. А разговоры о том, что мужик не может сосать, тоже забудьте (Александра Македонского вспомните)", - написал Панин.

#АлексейПанин #Панин Всем добра!🌷Я Вам улыбаюсь!😜 Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 9 2017 в 12:30 PDT

Актер также в очередной раз прокомментировал секс-видео с собакой, которое ему также многие припомнили в результате разгоревшегося скандала.

"И пожалуйста, не пишите мне про видео с собакой. Про то, что это вранье, уже давно сняли программу. Русские сенсации - НТВ", - заявил Панин.

В свое оправдание актер также напомнил, что каждый год ВДВ-шники широко отмечают свой праздник в парках, ведя себя зачастую непристойно, и никого это не шокирует.

"Что с вами? Откуда в вас столько злости? Займитесь сексом, сходите в секс-шоп, игрушек купите. Сейчас есть и для мальчиков и для девочек. Подрочите, вам легче станет!" - посоветовал Панин.