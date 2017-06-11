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СМИ: главарь ИГИЛ аль Багдади ликвидирован в Ракке

Опубликовано 11.06.17 11:33 СМИ: главарь ИГИЛ аль Багдади ликвидирован в Ракке

Сирийские СМИ сообщили о ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Лидер запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе авиаудара в сирийском городе Ракка, утверждают СМИ Сирии.

Как сообщает британское издание Daily Mail, новое сообщение о гибели аль-Багдади поступило вскоре после авиаудара, нанесенного по позициям террористов ИГИЛ в Ракке. Однако официального подтверждения или опровержения данной информации пока нет.

Отметим, что сообщения о ликвидации "террориста № 1" появляются регулярно, неоднократно сообщалось о его «смертельных» ранениях и арестах, однако всякий раз ужшкммт эти сообщения оказывались не подтвержденными.

В последний раз о гибели главаря ИГИЛ заявляли во время его бегства из осажденного иракской армией Мосула.
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