Путин ответил на вопрос Стоуна, хочет ли он быть царем

В интервью прославленному режиссеру Оливеру Стоуну президент России ответил на подозрения в стремлении «стать царем».

Президент России Владимир Путин во время интервью с известным американским режиссером Оливером Стоуном прокомментировал приписываемое ему желание "быть царем".

Некоторые фрагменты фильма в предверии показа на американском и российском телевидении были опубликованы на канале Showtime в YouTube.

«У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем», — прямо спрашивает Стоун российского лидера. На это Путин отвечает: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той ужшкммт властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

Напомним, премьера четырехсерийного фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) будет показана на канале Showtime 12–15 июня. Позже, 19–22 июня, фильм будет показан в эфире «Первого канала». В русском варианте лента будет называться "Путин".

Со слов автора "Уолл Стрит" и "Взвода", фильм о Владимире Путине заставит жителей США и других стран, негативно относящихся к российскому лидеру, «посмотреть на мир другими глазами».

Как ранее сообщал Topnews, во время интервью Стоуну президент России признался, что у него уже есть внуки.