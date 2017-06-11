 
TOP 10

1 «Кратовский стрелок» ликвидирован в ходе спецоперации. Появилось его ФОТО

2 "Прощай, немытая Россия": Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами (ВИДЕО)

3 Путин ответил на вопрос Стоуна, хочет ли он быть царем

4 СМИ: главарь ИГИЛ аль Багдади ликвидирован в Ракке

5 СМИ: суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов

6 Панин о скандальном секс-видео: "Денег мы с этого подняли"

7 Американец заявил, что снял на ВИДЕО загадочную планету Нибиру, способную уничтожить Землю

8 Премия МУЗ ТВ 2017: Бузова расплакалась, не став победителем в номинации "Прорыв года" (ФОТО, ВИДЕО)

9 Опубликовано фото перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

10 СМИ сообщили о тайных переговорах России и США по Сирии

Новости наших партнеров

Путин ответил на вопрос Стоуна, хочет ли он быть царем

Опубликовано 11.06.17 11:07 Путин ответил на вопрос Стоуна, хочет ли он быть царем

В интервью прославленному режиссеру Оливеру Стоуну президент России ответил на подозрения в стремлении «стать царем».

Президент России Владимир Путин во время интервью с известным американским режиссером Оливером Стоуном прокомментировал приписываемое ему желание "быть царем". 

Некоторые фрагменты фильма в предверии показа на американском и российском телевидении были опубликованы на канале Showtime в YouTube.

«У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем», — прямо спрашивает Стоун российского лидера. На это Путин отвечает: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той ужшкммт властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

Напомним, премьера четырехсерийного фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) будет показана на канале Showtime 12–15 июня. Позже, 19–22 июня, фильм будет показан в эфире «Первого канала». В русском варианте лента будет называться "Путин".

Со слов автора "Уолл Стрит" и "Взвода", фильм о Владимире Путине заставит жителей США и других стран, негативно относящихся к российскому лидеру, «посмотреть на мир другими глазами».

Как ранее сообщал Topnews, во время интервью Стоуну президент России признался, что у него уже есть внуки.
Другие материалы по этой теме

Путин признался Оливеру Стоуну о том, что у него есть внуки

"Я мастер дзюдо и самбо": Путин рассказал, как бы повел себя в одном душе с геем

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга