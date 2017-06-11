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"Прощай, немытая Россия": Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами (ВИДЕО)

Опубликовано 11.06.17 10:37 "Прощай, немытая Россия": Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами (ВИДЕО)

Начиная с субботы, 11 июня, на Украине начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим между его страной и Евросоюзом, который вступил в силу с 11 июня 2017 года, «знаменует окончательный разрыв» Украины с «Российской империей», сообщает телеканал «112 Украина».

"Сегодня мы собрались, чтобы вместе выполнить настоящую "оду радости" по случаю получения законного права и реальной возможности безвизовых поездок в ЕС. Это гораздо больше, чем начало нового года, потому что мы с вами вступаем в другую ужшкммт историческую эпоху. Это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира - с авторитарным "русским миром". Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", - процитировал Порошенко стихотворение Лермонтова, выступая на открытии концерта по случаю безвизового режима на Европейской площади в Киеве. 

Президент Украины подчеркнул, что введение безвиза совпадает с днем провозглашения РФ, что является символическим.

"Мы с вами не заказывали дату, но наше окончательное и бесповоротное таяния с Москвой, состоится накануне 12 июня, главного государственного праздника России - дня провозглашения ее сувернитету. И в этом, кстати, есть определенный символизм - мы наршети независимы друг от друга политически , экономически, газово-энегретических и даже духовно наконец мы свободны от их "скреп", - сказал Порошенко.

После этого украинский лидер обратился к тем россиянам, которые «находят мужество требовать демократических прав и свобод» и осуждают российскую агрессию по отношению к Украине. При этом Порошенко процитировал стихотворение другого русского классика - Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена».

Напомним, 17 мая между Украиной и ЕС было подписано соглашение о введении безвизового режима. Начинная с 11 июня украинцы могут в течение 90 дней могут прибывать в любой стране ЕС без оформления визы.
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