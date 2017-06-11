Какой сегодня праздник: 11 июня 2017 года отмечается народный праздник Феодосия Колосяница

Сегодня, 11 июня, также отмечают День работников текстильной и лёгкой промышленности.

Какой сегодня праздник, 11 июня: День работников текстильной и легкой промышленности

В России, Белоруссии и Украине каждое второе воскресенье июня отмечается День работников текстильной и легкой промышленности. В 2017 году этот праздник приходится на 11 июня. В нашей стране он отмечается согласно Указу Президента РФ № 1111 "О Дне работников текстильной и легкой промышленности", вышедшим 17 июня 2000 года.

Профессиональный праздник объединяет тех, кто имеет прямое отношение к этому виду деятельности. В легкой промышленности России занято приблизительно ужшкммт шестисот тысяч человек, из которых около 80% – женщины. Эту дату с размахом отмечают многочисленные сотрудники швейных, обувных, кожевенных, меховых и других предприятий.

Какой народный праздник сегодня, 11.06.2017: Феодосия Колосяница

В народе 11 июня 2017 года вспоминают деву, преподобную мученицу Феодосию Константинопольскую. В народе Феодосию прозвали Колосяницей за то, что с этого дня начинает колоситься рожь.

Феодосия родилась в Константинополе в VIII веке и была единственным ребенком в семье. Долгие годы ее родители просили Бога послать им младенца. Однажды перед будущей матерью предстала святая Анастасия и предрекла ей скорую беременность.

В 7 лет у Феодосии умер отец, и мать отдала девочку в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Спустя три года не стало и самой матери. Достигнув совершеннолетия, дева отдала все наследство монастырю, оставила лишь часть денег, золота и серебра. Из них золотых дел мастер сделал три иконы, а иконописец три образа – Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.

После того, как правитель Лев Исавр приказал уничтожить все священные изображения, Феодосия одной из первых встала на их защиту. По приказу разгневанного Льва Феодоси. подвергли жестокому истязанию – в течение семи дней она получила 700 ударов палкой. На 8-й день стражники погнали ее по городу, продолжая избивать. Один из них пожалел мученицу и сильно ударил по голове, из-за чего Феодосия тут же умерла.

По невезению Феодосию Колосяницу сравнивают со всеми понедельниками в году, вместе взятыми.

Согласно народным поверьям, на Феодосию неельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю. Считалось, что если день выдался дождливым - это к богатому урожаю ржи.