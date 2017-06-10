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В Италии многодетная мать заморозила младенца сразу после родов

Опубликовано 10.06.17 12:02 В Италии многодетная мать заморозила младенца сразу после родов

Для 40-летней итальянки это был уже седьмой малыш.

Итальянские полицейские занимаются выяснением обстоятельств смерти новорожденного ребенка в области Эмилия-Романья. По информации местных СМИ, тело недоношенного малыша было обнаружено в морозильной камере в квартире его матери, причем для 40-летней итальянки это был уже седьмой ребенок.

Муж женщины не знал о беременности его жены. На шестом месяце у итальянки начались роды. О том, спровоцировала ли она их ужшкммт сама, а также родился ли малыш живым, ничего неизвестно.

Достоверно установлено лишь то, что сразу после родов женщина положила малыша в морозильную камеру, а спустя несколько дней после родов итальянка обратилась в больницу с сильным кровотечением. Врачам она заявила, что упала, но проведенное обследование показало, что женщина недавно родила. В течение нескольких дней полицейские искали младенца, пока на место хранения тела не указала сама мать.

Вместе с итальянкой в квартире проживали шестеро ее детей и муж. Местные журналисты оценивают условия проживания многодетной семьи как "кошмарные", уточняет РИА Новости.
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