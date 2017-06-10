Ученые назвали оптимальную дозу употребления алкоголя в неделю

Шведские исследователи выявили главные элементы здорового образа жизни.

Группа шведских ученых выявила главные факторы, обеспечивающие максимальную продолжительность жизни человека. Исследователи утверждают, что существует четыре главных элемента здорового образа жизни: полный отказ от курения, регулярные физические нагрузки, диета и умеренность в употреблении алкоголя.

При этом специалисты даже называют умеренную дозу спиртного в неделю: не более 14 алкогольных единиц, что составляет примерно 420 мл водки, виски, коньяка или других ужшкммт крепких напитков, либо 2 100 мл вина или 3500 мл пива.

На этом фоне необходимо совершенно исключить курение, заниматься не менее 150 минут спортом в неделю, а диета должна быть сбалансированной по количеству питательных веществ и витаминов.

Соответствующие результаты были получены по результатам 16-летнего наблюдения за 33 тысячами мужчин и 30 тысячами женщин в возрасте от 45 до 83 лет. К концу исследования из числа испытуемых из жизни ушло 8,5 тысяч мужчин и 6,5 тысяч женщин.