 
TOP 10

1 Путин признался Оливеру Стоуну о том, что у него есть внуки

2 Премия МУЗ ТВ 2017: Бузова расплакалась, не став победителем в номинации "Прорыв года" (ФОТО, ВИДЕО)

3 Опубликовано ФОТО перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

4 СМИ сообщили о тайных переговорах России и США по Сирии

5 Пранкер попытался сорвать платье с Ани Лорак на премии МУЗ ТВ (ВИДЕО)

6 В Общественной палате назвали десять самых добрых городов в России

7 Ученые назвали оптимальную дозу употребления алкоголя в неделю

8 Футболисты Боснии и Герцеговины и Греции подрались после отборочного матча к ЧМ-2018 (ВИДЕО)

9 В Италии многодетная мать заморозила младенца сразу после родов

10 Активист Майдана: по людям стреляли противники Януковича

Новости наших партнеров

В Общественной палате назвали десять самых добрых городов в России

Опубликовано 10.06.17 11:19 В Общественной палате назвали десять самых добрых городов в России

Соответствующие результаты были объявлены по промежуточным результатам акции "Марафон добрых дел".

Член Общественной палаты Елена Сутормина подвела промежуточные итоги акции "Марафон добрых дел". Согласно полученным результатам, в списке самых добрых городов нашей страны лидируют Санкт-Петербург, Химки и Кронштадт.

"Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород ", — рассказала Сутормина, уточнив, что жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.

Как пишет РИА Новости, всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта. Главной целью мероприятия ужшкммт стало формирование в обществе ответственного отношения к природе и вовлечение россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность.

"За три месяца проведения акции в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов, которые доказали, что им небезразлична экологическая ситуация в стране. Отрадно, что во время проектов люди смогли организовать действительно очень масштабные мероприятия в своих городах. <…> Мы довольны промежуточными результатами, и можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане", — добавила общественница, подчеркнув, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов.
Другие материалы по этой теме

Названы самые популярные и необычные имена новорожденных москвичей в 2017 году

Названы самые успешные режиссеры России по версии журнала Forbes

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга