В Общественной палате назвали десять самых добрых городов в России

Соответствующие результаты были объявлены по промежуточным результатам акции "Марафон добрых дел".

Член Общественной палаты Елена Сутормина подвела промежуточные итоги акции "Марафон добрых дел". Согласно полученным результатам, в списке самых добрых городов нашей страны лидируют Санкт-Петербург, Химки и Кронштадт.

"Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород ", — рассказала Сутормина, уточнив, что жители этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий.

Как пишет РИА Новости, всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта. Главной целью мероприятия ужшкммт стало формирование в обществе ответственного отношения к природе и вовлечение россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность.

"За три месяца проведения акции в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов, которые доказали, что им небезразлична экологическая ситуация в стране. Отрадно, что во время проектов люди смогли организовать действительно очень масштабные мероприятия в своих городах. <…> Мы довольны промежуточными результатами, и можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане", — добавила общественница, подчеркнув, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов.