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Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспорту: узнать результаты по паспортным данным можно 13 июня

Опубликовано 10.06.17 10:34 Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспорту: узнать результаты по паспортным данным можно 13 июня

Результаты и расписание ОГЭ и ЕГЭ 2017 по паспортным данным: российские девятиклассники смогут узнать результаты экзаменов по сданным ранее предметам на официальном сайте ОГЭ.

Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспорту можно узнать 13 июня

30 мая 2017 года ученики девятых классов в России сдавали ОГЭ по русскому языку 2017. Согласно последним данным, узнать результаты своих стараний школьники смогут уже 13 июня на официальных ресурсах.

Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку, а также по другим предметам, будут доступны на сайте gia.edu.ru. Кроме того, жители столичного региона смогут ознакомиться с итогами экзамена на ужшкммт региональном портале госуслуг:  pgu.mos.ru.

Чтобы узнать результаты ОГЭ 2017, необходимо заполнить соответствующую заявку в электронном виде с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных и кода регистрации ОГЭ, а также регион. Затем нужно дать согласие на обработку введённых данных. 

Кроме того, в этом году москвичи также смогут получить автоматические уведомления о результатах государственной итоговой аттестации: такой сервис был запущен на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". 

Апелляции по результатам экзамена можно подавать в течение двух рабочих дней. Набранные баллы по русскому языку школьники узнают 26 июня, а после 20 июня начнутся пересдачи.

ОГЭ 2017: расписание

  • 19 июня 2017 года - резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература
  • 20 июня 2017 года - резерв: русский язык
  • 21 июня 2017 года - резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык
  • 22 июня 2017 года - резерв: математика
  • 23 июня 2017 года - резерв: обществознание, география, физика, химия
  • 28 июня 2017 года - резерв: по всем предметам
  • 29 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

ЕГЭ 2017: расписание

  • 13 июня 2017 года — иностранные языки, биология;
  • 15 июня 2017 года — иностранные языки (устно);
  • 16 июня 2017 года — иностранные языки (устно);
  • 19 июня 2017 года — химия, история;
  • 20 июня 2017 года — резерв: география, информатика и ИКТ;
  • 21 июня 2017 года — резерв: литература, химия, физика, обществознание;
  • 22 июня 2017 года — резерв: биология, история, иностранные языки;
  • 23 июня 2017 года — резерв: иностранные языки (устно);
  • 28 июня 2017 года — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;
  • 29 июня 2017 года — резерв: русский язык;
  • 1 июля — резерв: по всем предметам
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