СМИ сообщили о тайных переговорах России и США по Сирии

По некоторым данным, переговоры проходили в Иордании.

Американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила о том, что представители РФ и США провели как минимум две "тайные встречи" по вопросу о зонах деэскалации в Сирии.

РИА Новости сообщает о том, что переговоры проходили в Иордании, причем в них также участвовали представители иорданских властей. Вскоре после этих встреч в страну приехал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Еще одна встреча, по утверждению американских журналистов, должна была состояться на этой неделе ужшкммт в Аммане, но была отменена из-за трудностей в согласовании времени ее проведения.

По словам источников газеты, проведение дальнейших переговоров находится под угрозой из-за нарастающего напряжения между Вашингтоном и Дамаском. Вместе с тем собеседники WSJ отмечают, что американцы надеются найти способ по сотрудничеству с Москвой по вопросу уничтожения боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).