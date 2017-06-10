Активист Майдана: по людям стреляли противники Януковича

По словам Владимира Венчака, стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы "Украина".

Раненый в ходе событий в Киеве в феврале 2014-го года активист Майдана Владимир Венчак заявил, что стрельба по протестующим велась со стороны гостиницы "Украина", где находились оппозиционеры. Такое заявление он сделал во время заседания суда по делу бойцов подразделения "Беркут".

Как сообщают "Украинские новости", Венчак утверждает, что правоохранители стреляли из помповых ружей вверх.

"Первое ранение я получил в спину. Но не ужшкммт со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза. А со стороны гостиницы "Украина"... Даже на видео мы видели места попадания пуль, которые могли быть только со стороны гостиницы "Украина"", — цитирует агентство активиста.

Венчак отметил, что видел вооруженных людей на крыше здания консерватории, причем сначала он принял их за силовиков, так как не мог представить, что гражданские лица могли бы носить оружие.

Также активист поделился мнением о том, что, по его впечатлениям, сотрудники правоохранительных органов были против противостояния на Майдане.

Lenta.ru напоминает, что в минувшем феврале ветеран силовой операции Киева в Донбассе Алим Яркулов выступил с утверждением, что активисты Майдана были убиты сторонниками оппозиции. В свою очередь, в феврале 2016-го активист Майдана Иван Бубенчик признался в том, что в 2014-м он начал первым стрелять по бойцам "Беркута" во время противостояния в центре Киева.