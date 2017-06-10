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Какой сегодня праздник: 10 июня 2017 года отмечается народный праздник Никита Гусятник

Опубликовано 09.06.17 23:38 Какой сегодня праздник: 10 июня 2017 года отмечается народный праздник Никита Гусятник

Сегодня, 10 июня, также в России отмечается День мебельщика.

Какой сегодня праздник, 10 июня: День мебельщика

Традиционно во вторые выходные июня отмечается День мебельщика в России. В 2017 году праздник приходится на 10 число. Этот профессиональный праздник пока носит неофициальный характер, но постепенно охватывает все больше труженников "мебельного фронта".

У мебельщиков есть своя организация ― Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Это добровольная, общественная, некоммерческая организация, учрежденная в 1997 году для консолидации усилий по преодолению ужшкммт кризисных ситуаций в мебельно-деревообрабатывающей отрасли и созданию необходимых условий для ее подъема в рыночных условиях.

Какой народный праздник сегодня, 10.06.2017: Никита Гусятник

10 июня в народном календаре отмечен как Никита Гусятник и Полудница. Согласно преданию, Никита служил защитником маленьких гусят, оберегая их от хищных птиц и зверей.

Как правило, к этому дню выводились самые последние гусята, из поздних кладок, а у взрослых птиц начиналась линька, которая ежегодно приходилась на конец весны - начало лета. В этот период хозяйки ощипывали гусей, собирая с них полинявший пух. 

Беременные женщины на Никиту шли в поле, чтобы зарядиться силой и энергией от земли и хлебных колосьев. Считалось хорошим знаком, если женщина родит в этот день на хлебном поле. 

Крестьяне в этот день старались не отдыхать на хлебных полях, чтобы не попасть под горячую руку полуденных фей.
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