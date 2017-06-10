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Курс доллара на сегодня, 10 июня 2017: эксперты не сомневаются в грядущем ослаблении рубля

Опубликовано 09.06.17 23:36 Курс доллара на сегодня, 10 июня 2017: эксперты не сомневаются в грядущем ослаблении рубля

Курс валют на сегодня, 10 июня 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 июня 2017 поднялся менее, чем на 2 копейки и составил 57 рублей. Курс евро на сегодня снижен на 37 копеек - до 63,78 рубля.

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Доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов констатирует, что текущие колебания курсов валют вызваны данными по высокому запасу нефти в США, а в качестве наиболее вероятного ужшкммт сценария специалист называет ослабление рубля к доллару, что, по его словам, отвечает как интересам экспортеров, так и интересам наполнения федерального бюджета.

"У нас значительная доля поступлений в федеральный бюджет — это валютные поступления от экспорта, почти все обязательства федерального бюджета напротив, рублевые. Соответственно любое снижение курса рубля позитивно влияет на федеральный бюджет. При таких интересантах как экспортеры и федеральный бюджет вопрос ослабления рубля это вопрос времени", - цитирует эксперта RNS.

Он отметил, что это может произойти быстро, а может, напротив, растянутся на достаточно длительный срок. При этом со стратегической точки зрения существует гораздо большая вероятность ослабления рубля, чем вероятность его укрепления.

"Это касается достаточно длительных промежутков времени, на коротких промежутках времени может произойти все что угодно, что создает большое пространство для деятельности валютных спекулянтов", - добавил Хестанов.
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