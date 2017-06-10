Мероприятия в Москве 10-12 июня 2017: опубликована программа мероприятий на День России в столице

Программа мероприятий в Москве на День России 2017: куда сходить на День России 2017, что посмотреть в российской столице на длинных выходных - читайте об этом в материале TopNews.

День России 2017: куда пойти в Москве?

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, с 10 по 12 июня 2017 года в столице пройдет более 150 мероприятий. Наиболее крупные торжества пройдут 12 июня, в их числе: гала-концерт фестиваля "Щит и лира" в парке Победы на Поклонной горе (18:00-22:00), музыкальный фестиваль "Россия" в музее-заповеднике "Коломенское" (12:00-20:00), пишет "Интерфакс".

12 июня: программа мероприятий в Москве с 10 по 12 июня 2017

В рамках фестиваля "Черешневый лес" на Триумфальной площади запланирована культурно-развлекательная программа с экспозицией Государственной Третьяковской галереи "Искусство ХХ века".

Центральным мероприятием празднования станет концерт на Красной площади, в ужшкммт котором примут участие ведущие музыкальные исполнители. Концерт пройдет с 17:30 до 22:00, потом начнется праздничный фейерверк.

Поздравлять москвичей и гостей столицы с Днем России в 2017 году будут: Кристина Орбакайте, "Чайф", Гарик Сукачев, "Звери", "Градусы", Валерия, Скляр, Сергей Трофимов, А-студио, Чичерина и другие артисты.

По словам заммэра, общественный порядок в Москве в праздничные дни обеспечат свыше 8,7 тысяч полицейских, а также сотрудников Росгвардии и народных дружинников.

В культурном центре "Дом на Патриарших" с 10 по 19 июня пройдет выставка актрисы театра "У Никитских Ворот" Юлии Бружайт. В парке "Красная пресня" с 10 по 11 июня состоится первый музыкально-гастрономический уик-энд проекта FUNKY FOOD, а фестивальный городок на Пушкинской площади откроется ровно в полдень 12 июня. - там состоится фестиваль "Многонациональная Россия".

На аллеях Тверского бульвара в День России появится уникальная экспозиция "Страна в деталях", на которой будет рассказано обо всех 85 регионах нашей страны. Кульминацией фестиваля станет большой концерт, который начнется в 15:00 с парада дружбы народов.

В музее-заповеднике "Коломенское" с 12:00 до 22:00 пройдет музыкальный фестиваль "Россия".

К 12 июня было приурочено закрытие фестиваля "Арт-футбол", а на ВДНХ отвели 630 кв. м любителям бадминтона и пинг-понга.

В музее-заповеднике "Коломенское" можно будет посмотреть экспозицию "Державная заступница России", посвященную юбилею обретения иконы "Державная", а в усадьбе Кусково все мероприятия, посвященные государственному празднику, пройдут 11 июня.

Любители истории смогут посетить тематическую экскурсию "Шереметевы в судьбе России XVIII–XIX веков".

12 июня в парке "Садовники" состоится массовый велозаезд. На деревянной террасе парка искусств "Музеон" с 21:00 до 22:00 пройдет концерт молодого композитора Ильи Бешевли в сопровождении камерного оркестра Imperialis.

В парке Северное Тушино пройдут творческие мастер-классы по народным промыслам и соревнования по спортивному ориентированию. Посетителей Лианозовского парка ждут семейные эстафеты, творческие мастер-классы и концерт.

Гости Гончаровского парка смогут поучаствовать в спортивных конкурсах и посмотреть на турнир силового экстрима среди женщин. Для детей организуют подвижные игры и викторины. Праздник завершится концертом на главной сцене.

В Перовском парке посетителей весь день будут развлекать музыкальными концертами, а вечером посетителей ждет викторина и показ фильма "Свадьба в Малиновке". В Воронцовском парке откроется фотовыставка Русского географического общества "Народы России". В 20:00 там покажут фильм "Курьер".

Гостей Сиреневого сада с 15:00 до 17:00 гостей ждет выступление ходулистов, познавательная лекция и мастер-класс по созданию флага. В парке 850-летия Москвы состоится дискотека под открытым небом.

Гостей праздника в Бабушкинском парке ждут мастер-классы, фотовыставка, анимационная и концертная программы и кинопоказ.

12 июня 2017: салют на День России в 2017 году

По традиции День России в 2017 году завершится салютами на нескольких площадках Москвы. Понаблюдать за красочным фейерверком 12 июня 2017 можно будет в следующих местах:

Красная площадь.

Таганский.

Бабушкинский.

Гончаровский.

Измайловский парки.

Сад "Эрмитаж"

Начало в 22:00 мск.