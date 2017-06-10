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СМИ: Меланью Трамп заподозрили в изменах супругу с охранником Tiffany

Опубликовано 09.06.17 23:08 СМИ: Меланью Трамп заподозрили в изменах супругу с охранником Tiffany

Американская писательница сообщила, что 70-летний президент США в курсе «измен» законной супруги.

Первую леди США Меланию Трамп обвинили в нечестности по отношению к ее супругу Дональду Трампу. Так, по  словам американской писательницы Моники Бирн, супруга президента изменяет ему с охранником Trump Tower Нью-Йорке, передает Лайф со ссылкой на Twitter писательницы. 

"Говорят, что на протяжении многих лет Мелания встречалась с начальником охраны ювелирного магазина Tiffany & Co, расположенном в фойе небоскрёба Trump Tower, – написала Бирн.

Также она утверждает, что Мелания и Дональд собирались развестись, но все изменилось после победы Трампа на выборах. Якобы по данному вопрос ужшкммт у них было некое соглашение.

"У Дональда и Мелании было соглашение (я полагаю, письменное), согласно которому они должны были подать на развод в случае провала Трампа на выборах. Но он победил. Теперь им нужно пересмотреть контракт. Пока что она заперта в этом браке до тех пор, пока Трамп – президент", – пишет Бирн.

Примечательно, что писательница так и не назвала имя своего источника. Более того она признала, что это всего лишь слухи, призвав журналистов разобраться в этой истории.

"И да, я не беспристрастна. Я хочу, чтобы 45-ый президент США и вся его жалкая семья вышел из строя. Среди них нет невиновных, включая даже ту, которая прекрасна", – подытожила писательница.

Семейство Трампов пока никак не прокомментировало эту информацию.
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