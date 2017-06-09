В системах Сбербанка произошёл технический сбой

В кредитной организации порекомендовали пока воздержаться от выполнения операций.

Технический сбой наблюдается у Сбербанка, сообщают РИА Новости со ссылкой на call-центре крупнейшего российского банка.

«У нас идёт технический сбой, отказы массовые. Вы не сможете сделать переводы через «Сбербанк Онлайн», снять наличные», — сообщили в банке.

Отмечается, что отказы проходят по всем каналам обслуживания. В кредитной организации порекомендовали пока воздержаться от выполнения операций.

Позже в пресс-службе Сбербанка сообщили, что технический сбой в работе систем банка уже ужшкммт устранен и затронул менее 10% операций по картам. Проблемы наблюдались у держателей карт платежных систем Mastercard и Мир. Об том передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Сбербанка.

"В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам Mastercard и Мир. Инцидент произошел в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт", - заявили в пресс-службе.

Сейчас все системы банка работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.