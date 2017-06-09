Россия - Чили: онлайн-трансляция 09.06.2017, где смотреть товарищеский матч, прогноз (ВИДЕО)

9 июня 2017 состоится товарищеский матч между сборными командами Россия и Чили. Подробности предстоящей встречи, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

9 июня 2017 года на подмосковной "Арене ЦСКА" состоится товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку Конфедераций 2017 между сборными России и Чили. Начало в 19:00 мск.

Россия - Чили 9 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию товарищеского матча Россия - Чили 9 июня 2017 можно посмотреть в эфире "Матч ТВ". Также на сайте канала будет доступна трансляция онлайн. Начало в 18:50 мск.

Россия - Чили 9 июня 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Чили 9 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры выше оценивают шансы россиян на успех в этом товарищеском ужшкммт сражении. Ставки на победу подопечных Станислава Черчесова принимаются в среднем с коэффициентом 2,52, на ничью - 3,2, на успех Чили - 3,00.

По мнению экспертов, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.20, а на ТМ 2,5 гола — за 1.75.

В качестве наиболее вероятных авторов голов называются Алексис Санчес (2.50), Леонардо Валенсия Россел и Мартин Родригес (по 2.63). Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 1.92.

Россия - Чили 9 июня 2017: перед товарищеским матчем

Сборная России по футболу в этом году провела уже три товарищеских матча. Сначала наша команда проиграла ивуарицам со счетом 0:2, затем провела ничейный матч с Бельгией (3:3), а недавно обошла Венгрию (3:0).

Венгрия - Россия 0:3 ВИДЕО голов

Чилийцы в свою очередь, разгромил Буркина-Фасо (3:0).

Россия - Чили 9 июня 2017: комментарии

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци считает, что в сборной России каждый футболист силен индивидуально.

"Сборную России разбирали, тем более что она играла совсем недавно. Это сильная команда, которая отличается мощью и физическими данными, где каждый футболист силён индивидуально. Не хотим никого выделять, но для себя знаем, на кого из игроков стоит обратить внимание", - сказал он.

Однако защитник сборной Чили Энсо Роко уверен, что россияне сильны командными действиями.

"Стоит отметить, что сборная России сильна в коллективных действиях, хорошо действует на контрактах. Мы разбираем некоторых игроков команды соперника индивидуально, но отмечу ещё раз: Россия сильна именно командными действиями. Всем игрокам важно соревноваться на самом высоком уровне. Матч с Россией — это возможность проверить состояние сборной, понять, что нужно улучшить и на каком этапе подготовки игроки находятся перед Кубком конфедераций", - отметил он.

В свою очередь, голкипер сборной России Игорь Акинфеев назвал чилийцев "классной командой".

"Думаю, глупо выделять одного игрока. Сборная Чили — классная команда, с ними интересно будет играть. Завтра проверим свой потенциал, свою готовность. Но в этом матче всё зависит только от нас. Дополнительная мотивация от игры на «ВЭБ-Арене»? Самое главное, чтобы родные стены помогали. Неважно, где мы будем играть. Что касается игры в три защитника, думаю, мы со всеми защитниками хорошо взаимодействуем — и с Васиным, и с Кудряшовым, и с Джикией. Я не должен рассуждать, с кем мне удобно играть, а с кем нет. Мы выходим на поле и должны сделать свою работу хорошо", - сказал футболит.

О своем настроении в преддверии поединка с чилийцами поведал и вратарь сборной России Маринато Гилерме.

"Настроение на самом деле хорошее. Как в сборной, так и у меня лично. Мы провели отличные сборы: с нагрузкой, всё как положено. Была товарищеская игра с Венгрией в Будапеште, которая принесла нам положительный результат. Думаю, это тот счёт, который все хотят видеть. Конечно, есть вещи, которые ещё надо поправить, но это нормально – позади тяжёлые тренировки на австрийском сборе. Главное, что победили и сыграли на ноль. Не знаю, сыграю ли с чилийцами. Пока тренерский штаб ничего не говорил. Если что, я готов! Что касается летней нагрузки, то я провожу в таком режиме второй год подряд, ничего страшного. Для игроков сборной это нормально. Я сам принял решение, что хочу играть за Россию, и очень рад, что мне дали такую возможность. Отпуск? Есть декабрь, там отдохнём", - сообщил игрок журналистам.