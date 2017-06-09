Генштаб России отрапортовал о "фактически остановленной" гражданской войне в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что гражданская война в Сирии фактически остановлена.

В Сирии «фактически остановлена» гражданская война, сообщает РБК со ссылкой на заявление начальника главного оперативного управления российского Генштаба генерала-полковника Сергея Рудского.

По его словам, это удалось сделать после того, как в Астане 4 мая подписали соглашение о создании зон деэскалации. В настоящий же момент, по информации начальника главного оперативного управления российского Генштаба, в освобожденные города возвращается мирное население. Также в Сирии, как пояснил Рудской, «активно восстанавливаются домашние ужшкммт хозяйства, объекты энергоснабжения» и транспортные узлы.

Генерал отметил, что возобновлен гуманитарный доступ в населенные пункты, находящиеся в зонах деэскалации. Помимо этого водой, как рассказал генерал-полковник, в Сирии наполняются каналы системы орошения сельскохозяйственных угодий. «Ремонтируются школы, чтобы максимальное число детей могло продолжить учебный процесс», — добавил он.