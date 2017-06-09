Россия - Чили: прогноз на товарищеский матч 09.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Чили 9 июня 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Российская футбольная сборная проведет 9 июня 2017 года товарищеский матч с командой Чили в рамках подготовки к предстоящему Кубку конфедераций 2017. Игра состоится на стадионе "ВЭБ Арена - Арена ЦСКА", а начнется она в 19:00 мск.

Россия - Чили 9 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Россия - Чили 9 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка в режиме онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 18:50 мск.

Россия - Чили 9 июня 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Чили 9 июня 2017: перед товарищеским матчем

Россия ужшкммт подходит к "товарняку" с Чили с поражением от Кот'д'Ивуара (0:2), ничьей с Бельгией (3:3) и крупной победы в недавнем поединке с Венгрией (3:0).

Венгрия - Россия 0:3 ВИДЕО голов

Чили, в свою очередь, разгромил Буркина-Фасо - 3:0.

Отметим, что с чилийцами не сыграет полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, получивший серьезную травму в матче с венграми. По словам врачей Зобнин выбыл из строя минимум на 5 месяцев и не примет в связи с этим участие в Кубке Конфедераций, который стартует в России 17 июня.

Россия - Чили 9 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу подопечных Станислава Черчесова в среднем с коэффициентом 2,52, на ничью - 3,2, на успех Чили - 3,00.