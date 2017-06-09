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"Тьфу на них!": Поклонской пришлось доказывать, что квартира в Донецке принадлежит не ей

Опубликовано 09.06.17 17:28 "Тьфу на них!": Поклонской пришлось доказывать, что квартира в Донецке принадлежит не ей

Наталья Поклонская обвинила Transparency International во лжи о принадлежащей ей квартире.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку.

Ранее в отделении организации опубликовали данные, ссылающиеся на госреестр прав на недвижимое имущество Украины. Согласно информации, некая Наталья Владимировна Дубровская является владелицей квартиры в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская - это ее девичья фамилия.

"Хочу поставить точку в вопросе приписанной мне ужшкммт квартиры в Донецке. Итак, выражаю господам-грантоедам из «Трансперенси Интернешнл» глубочайшее уважение за тщательное расследование, а также почти искреннюю благодарность за энтузиазм в увеличении моего приданого. Но к сожалению, хозяйка квартиры площадью 29,9 кв.м на Римского Корсакова в Донецке не очень рада такому повороту", - написала Поклонская.

По ее словам, Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения отказалась передать ключи новым «владельцам», однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность.

"Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа «борцы с коррупцией» в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные «документы», в которых «нарисован» идентификационный код и некоторые другие данные. Есть у этой истории и положительный эффект. Теперь я тоже знаю, что отвечать журналистам, которые просят прокомментировать «расследования» таких вот организаций. Тьфу на них!", - резюмировала она.
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